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В Благовещенске впервые прошли гонки на квадрокоптерах

В Благовещенске впервые прошли гонки на квадрокоптерах
Фото: Скриншот видео

15 июня в Благовещенске прошли соревнования в новом для Приамурья виде спорта. Житель областной столицы организовал гонки на квадрокоптерах. По ощущениям, говорят участники, соревнования сродни компьютерной игре.

Пилот управляет движениями дрона дистанционно с пульта управления. Сам в это время находится в очках виртуальной реальности и наблюдает за полетом через видеокамеру, которая установлена на коптере. Пилот может наблюдать за полетом, как будто сам находится внутри дрона. Первые подобные соревнования в Приамурье организовал благовещенец Александр Запша.

«Для нашего региона это совсем молодой вид спорта. На Западе он существует порядка 5 лет. В России он активно начал набирать обороты 2 года назад. То есть в Москве уже проводят соревнования, министерство обороны проводит такие соревнования. У нас пока очень мало людей, просто они мало знают об этом виде спорта. Ну и технически это не простой вид, нужно разбираться», – рассказал организатор соревнований Александр Запша.

Провести такие соревнования благовещенца вдохновили гонки на квадрокоптерах, в которых он участвовал в этом году в Москве и Екатеринбурге. На участие в состязаниях заявились 7 амурчан – два из Белогорска, остальные – из Благовещенска. В качестве площадки для соревнований выбрали открытую местность в Моховой Пади в районе БВТКУ. Участникам нужно было как можно быстрее пролететь 3 круга, по 300 метров каждый. Перед зоной, где находились участники, натянули сетку безопасности. Подготовили трассу для гонок, провели инструктаж, показали, как правильно пройти элементы трассы.

Первое место занял Вадим Чанышев из Белогорска, второе и третье – благовещенцы Андрей Кузьмин и Дмитрий Запша. Победители были награждены медалями, грамотами и памятными призами.

«У нас мало людей, нам надо хотя бы 10 человек для участия в соревнованиях, тогда мы сможем попасть в лигу дронов России, и нам будут начислять баллы. Затем по итогу соревнований лучшие три пилота смогут поехать на чемпионат России. Если там они себя покажут, их могут включить в сборную и они поедут на чемпионаты, которые активно проводятся, например, в Китае, Южной Корее, Литве, Испании. Очень быстро набирает обороты этот вид спорта, на него выходят крупные спонсоры и выставляют большие денежные призы. Например, в прошлом году за первое место дали миллион рублей», – рассказал Александр Запша.

Благовещенец намеревается провести подобные соревнования в августе. В будущем Александр Запша планирует связаться с администрацией Благовещенска, чтобы договорится о выделении площадки для проведения соревнований.

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Молодцы ребята! Так держать! Насчет площадки могут и не дать. У кордовиков вон кордодром, который действовал с 60-х годов прошлого века, отмели как за здрасте институт усовершенствования учителей. Сетку-ограждение железную на металл сдали. Вот такое у нас отношение к техническому спорту.

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