Гроза и усиление ветра: прогноз погоды в Амурской области на 18 июня

Фото: Амур.инфо

18 июня в Амурской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Дует северо-западный ветер с переходом в южных районах на юго-западный. Его скорость – 2-7, при грозе порывы – 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит плюс 23...28, на севере – плюс 25...30, местами – до плюс 20. В Благовещенске переменно облачно, вечером кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер с северо-запада с переходом на юго-западный дует со скоростью 2-7 метров в секунду, с усилением при грозе – до 10-15 метров в секунду. Уличные термометры покажут 24...26 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова