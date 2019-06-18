В Тамбовском и Ивановском отделах полиции назначены новые руководители

Фото: УМВД России по Амурской области

Глава амурской полиции, генерал-майор Николай Аксёнов представил личному составу новых руководителей отделов МВД России по Тамбовскому и Ивановскому районам. Назначения получили Андрей Бродягин и Михаил Медведев.

Полицейскими Тамбовского района будет руководить Андрей Бродягин. Последние 8 лет он возглавлял МО МВД России «Зейский». Михаил Медведев, которому поручили руководить полицией Ивановского района, ранее был начальником отдела полиции № 2 МО МВД России «Благовещенский», затем стал работать в управлении МВД России по Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба амурской полиции.