Гороскоп на 18 июня: Рыбам стоит проявить осторожность, у Близнецов интересные встречи

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Близнецах.

Овен. День отмечен достижением успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но зато и не следует ожидать большой прибыли. Обратите внимание на приметы. Судьба может послать предостережение.

Телец. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. Успеха вы сможете добиться только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.

Близнецы. Благоприятный день для Близнецов, которые имеют отношение к творческим профессиям. Возможны интересные встречи, обмен опытом, заманчивые предложения или выгодные заказы. Смело беритесь за любую работу, так как везде вы сможете добиться успехов. Однако не поддавайтесь излишнему энтузиазму, который может подавить практические черты вашего характера.

Рак. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Сегодня вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы прекратите все отношения с партнером или, наоборот, обретете гармонию и радость. Сон справедлив, ожидайте исполнения.

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Лев. Неблагоприятный день для Львов. Сегодня вероятны грубые ошибки и просчеты. Не стоит строить больших планов, начинать новые дела, лучше заняться домашними проблемами. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, перенесите их на другой день. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка будут иметь в вашей жизни большое значение.

Дева. Напряженный, тщательный и кропотливый труд, направленный, на достижение материального благополучия – это ваш удел сегодня. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. В этот день весьма вероятно возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванные отношения.

Весы. День несет двойственную характеристику. В первую половину дня будьте осторожны, устранитесь от коллективной работы, не принимайте никаких важных решений. В коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии. Во вторую половину дня вероятен успех в профессиональной деятельности. Благоприятны супружеские отношения. Доверительное общение возможно только с близкими людьми.

Скорпион. Энергичность и деловая хватка принесут достойные результаты. Возможно, вас ждет увлекательное путешествие или неожиданное знакомство, которое запомнится надолго и вызовет массу приятных ощущений.

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Стрелец. Энергетически мощный день. Космические потоки значительно поднимут ваш жизненный потенциал. На смену сомнениям и нерешительности придет ясность понимания, трезвый расчет и целенаправленность. Начатое дело нужно доводить до конца. К предложениям и сделкам следует относиться с крайней осмотрительностью. Не исключено, что вас пытаются обвести вокруг пальца.

Козерог. Неблагоприятный день для любой деятельности. Поэтому закончите все дела, которые находятся в стадии завершения. Не начинайте новых дел. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния. Необходимы осторожность, пост, воздержание. Нельзя сердиться, плакать.

Водолей. Звезды советуют критичнее соизмерять возможное и желаемое. Нежелание следовать здравому смыслу или легкомысленное отношение к собственному здоровью могут стать причиной серьезного ухудшения самочувствия. Не исключено, что придется даже обратиться к специалисту.

Рыбы. Постепенно реальная жизнь начнет вторгаться в ваш внутренний мир. Это затронет в первую очередь семейные отношения. Не отчаивайтесь из-за возникших проблем. Просто нужно быть осторожнее. Не следует посвящать знакомых в свои проблемы. Да и вообще, как можно меньше доверительных бесед. Поберегите нервы и здоровье.

Астролог: Вальдемар Небоходцев