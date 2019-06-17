На выставке музея из Пекина амурчане могут увидеть морских обитателей в 3D (фото)

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Церемония открытия состоялась в Амурском областном доме народного творчества. Для детей ученые запустили игрушечные ракеты и показали научное шоу.

Более масштабное шоу, с переводом можно посмотреть в большом шатре, который расположился в сквере у АОДНТ. Все пространство шатра представляет собой огромный сферический экран, на который проецируется изображение, как в планетарии.

На первом этаже областного краеведческого музея разместился механический «конвейер» для шариков, нечто среднее между конструкцией в «Спортлото» и транспортерными промышленными лентами. На каждом этапе нужно лишь крутить диск, чтобы шарик двигался дальше. Увлекательный «квест» занимает около пяти минут.

Основная экспозиция – 58 стендов расположилась в подвале музея. На входе организаторы разместили vr-шлем и двигающееся кресло. Все желающие могут, к примеру, представить себя уменьшенными в тысячи раз и исследовать структуру растения.

В одном из залов демонстируются светозвуковые исследования, секреты электромагнетизма, законы движения. Человек может поднять сам себя, с помощью инфракрасной ангиографии можно находить кровеносные сосуды на теле, изучить эффект анимации, увидеть магнитный ускоритель.

Под действием электрического тока на электромагниты можно построить мост из гвоздей, а в катушке Тесла вызвать молнию.

На выставке представлены и биотехнологии – например, принцип костной проводимости, который используется в слуховых аппаратах для людей со сниженным слухом, а также для обеспечения передачи звуковой информации под водой.

Также посетителям разрешают поиграть на арфе без струн. Вместо них – инфракрасные лучи.

«Будет интересно прийти на выставку всем – узнать, как устроен мир. Я учусь в аэрокосмическом классе с физико-математическим уклоном в школе № 16, теперь решила сдавать ЕГЭ по физике. Всем, кто хочет связать свою жизнь с физикой и математикой, сюда нужно обязательно сходить», – рассказала экскурсовод Екатерина Царевская.

Научную экспозицию из пекинского музея удалось привезти благодаря вниманию амурских властей.

«Был выезд в Пекин. Так музей – пять этажей, где дети могут посмотреть чудеса науки и техники! И мы решили, что обязательно это должны увидеть наши, амурские дети. Китайская сторона предоставила все бесплатно. Транспортировка была непростой. Был момент, когда мы подумали, что это вообще неосуществимо. Таможня оказала содействие. Все весило почти пять тонн! Как мы это разгружали, спускали в подвал музея – отдельная история. В ближайшую субботу мы ждем всех министров культуры ДФО, они посмотрят эту экспозицию, которая потом отправится по разным дальневосточным городам. Завтра китайская делегация выезжает для отработки договоренностей в Якутск. Мне хотелось бы, чтобы эта выставка побывала в Белогорске, Свободном, поселке Серышево и других муниципальных образованиях области, – отметила министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

В ближайшее время в музее побывают дети из всех детских домов и приютов, а также приглашены те, кто отдыхает в оздоровительных лагерях. Для детей вход бесплатный, для взрослых входной билет стоит 150 рублей, для студентов и пенсионеров – 100 рублей. Музей открыт со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. Статья Натальи Наделяевой о выставке из Пекина опубликована в рубрике «Культпросвет».