«Амурские» узбеки с трех часов ночи готовили плов для благовещенцев

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30 тысяч узбеков живут в Приамурье. В основном это люди, помнящие, каким был Советский Союз, знающие, что фонтан Дружбы народов в Москве – это дань хорошим отношениям разных национальностей, живущих в одной стране. С узбекской культурой амурчан познакомили 15 июня.

В Амурском краеведческом музее прошел День культуры узбекского народа. Мероприятие было организовано музеем совместно с Национально-культурной ассоциацией узбеков и узбекистанцев Амурской области.

Вход на национальный праздник в музее был по цене обычного билета, а за эту цену можно было не только распробовать два десятка блюд, но и посмотреть на предметы национальной культуры. Чтобы уставить яствами стол, мужчины встали в три часа ночи и принялись готовить. На празднике можно было попробовать плов, лагман, манты, рулеты, чучвару, ханум, суп из бараньих ребрышек, узбекские напитки и национальные сладости.

Посетители смогли увидеть выставку традиционной мужской и женской одежды. Она выполнена из узбекского хлопка, одного из лучших в мире по качеству. На таком хлопке работала Благовещенская хлопкопрядильная фабрика, которая существовала в городе с 70-х до начала 90-х годов.

Гостям рассказали об истории Узбекистана. Некоторые города были основаны еще до нашей эры. Сейчас в стране живут 33 миллиона человек. Государственный язык – узбекский, но многие документы в стране законодательно разрешено дублировать и на русском.

Подробнее о культуре, истории Узбекистана и о том, почему узбеки едут жить в Приамурье, в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.