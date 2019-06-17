Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:24 0

В июле в ФОКе Белогорска временно закроются бассейны

В июле в ФОКе Белогорска временно закроются бассейны
Фото: администрация г. Белогорска

В Белогорском ФОКе с 1 по 17 июля пройдут профилактические работы. В этот период не будут работать бассейны. Все остальные спортивные залы комплекса продолжат принимать посетителей в прежнем режиме.

«С начала июля в центре Белогорска состоится плановое отключение горячего водоснабжения. Именно в этот период мы решили провести ремонтные работы на ФОКе. Слив с малого и большого бассейна начнем в ночь с 30 июня на 1 июля. С водой невозможно произвести техническое обслуживание трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. На заполнение и слив воды в малом бассейне потребуются одни сутки, а в большом бассейне на слив воды и заполнение уйдет ориентировочно 3 дня, – пояснил директор спортивного комплекса Эдуард Мельников.

Как сообщает администрация Белогорска, специалисты проведут качественную очистку дна и стен большого бассейна, а также осмотр и обслуживание скиммеров и форсунок. На время проведения регламентных работ в физкультурно-оздоровительном комплексе не будут работать только бассейны.

«Все остальное, а это спортзал, тренажерный зал, арендуемые помещения, где проводится фитнес, студии маникюра, косметолог и так далее, все это будет продолжать работу в прежнем режиме. Единственное, изменится время посещения спортивного учреждения. ФОК на время проведения регламентных работ будет работать с 9:00 и до 21:00», – отметил руководитель ФОКа.

Просмотров всего: 189

#администрация Белогорска #спорт

распечатать


Спорт 4

Благовещенцев приглашают принять участие в антинаркотическом забеге
Спорт

На «РДС-Восток» в Благовещенске выступит самый молодой дрифтер России
Спорт

Стали известны победители спартакиады амурских городов
Спорт 1

Белогорская спортсменка установила рекорд спартакиады городов Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь