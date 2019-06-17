В июле в ФОКе Белогорска временно закроются бассейны

Фото: администрация г. Белогорска

«С начала июля в центре Белогорска состоится плановое отключение горячего водоснабжения. Именно в этот период мы решили провести ремонтные работы на ФОКе. Слив с малого и большого бассейна начнем в ночь с 30 июня на 1 июля. С водой невозможно произвести техническое обслуживание трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры. На заполнение и слив воды в малом бассейне потребуются одни сутки, а в большом бассейне на слив воды и заполнение уйдет ориентировочно 3 дня, – пояснил директор спортивного комплекса Эдуард Мельников.

Как сообщает администрация Белогорска, специалисты проведут качественную очистку дна и стен большого бассейна, а также осмотр и обслуживание скиммеров и форсунок. На время проведения регламентных работ в физкультурно-оздоровительном комплексе не будут работать только бассейны.

«Все остальное, а это спортзал, тренажерный зал, арендуемые помещения, где проводится фитнес, студии маникюра, косметолог и так далее, все это будет продолжать работу в прежнем режиме. Единственное, изменится время посещения спортивного учреждения. ФОК на время проведения регламентных работ будет работать с 9:00 и до 21:00», – отметил руководитель ФОКа.