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Россия снизила сброс неочищенных стоков в Амур до 687 миллионов кубометров

Россия снизила сброс неочищенных стоков в Амур до 687 миллионов кубометров
Фото: Амур.инфо

Российская сторона в 2018 году снизила сброс неочищенных сточных вод в Амур на 35,8 миллиона кубометров. Годовой объем стоков составил 687,2 миллиона кубометров. Экологическую ситуацию обсудили в Хабаровске на российско-китайском круглом столе «Защита природных ресурсов».

В мероприятии участвовали представители Генпрокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры КНР.

«Как с российской, так и с китайской стороны в реку сбрасывается огромное количество сточных вод. В 2018 году их количество с российской стороны снизилось на 35,89 миллиона кубометров и составило 687,24 миллиона кубометров, из которых недостаточно очищенных 261 миллион кубометров. Положительная динамика достигнута в том числе благодаря активизации работы прокуроров», – отметил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генпрокуратуры РФ Евгений Надыршин, сообщает РИА Новости.

По информации прокуратуры, значительный вклад в объем загрязнений вносят лесные пожары, возникшие не территории России и Китая. В экосистему водоема поступают взвешенные вещества, нефтепродукты и тяжелые металлы.

Надыршин предложил наладить сотрудничество с КНР по вопросам «пожаров трансграничного характера». «Мерами уголовного преследования мы можем оперативно реагировать на подобные факты при их обнаружении на территории наших стран», – сказал он.

Сообщается, что ежегодно в Амур сбрасывается больше 230 тонн химических веществ и около 1 миллиарда кубометров сточных вод. С 2006 года РФ и КНР организуют мониторинг качества воды в реке, совместно отбирают пробы.

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#Китай #природа

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