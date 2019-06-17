В Новобурейском машина с надписью «Полиция» преследовала дикое животное (видео)

Фото: кадр видео

Жители Амурской области делятся друг с другом необычным видео. В сопровождающем ролик сообщении сказано, что он был снят сегодня в поселке Новобурейский Бурейского района.

Как видно на кадрах, видео сделано из машины, которая ехала по дороге за диким животным. В конце камера выхватывает синюю полосу на автомобиле и надпись «Полиция».

«Преследуем дикую козу в Новобурейском! Прямо по дороге бежит! – слышен в видео мужской голос. (…) Беги, Форест, беги!» (звук в ролике отключен).

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу УМВД России по Амурской области. В ведомстве сообщили, что таких служебных автомобилей, как на видео, на вооружении МО МВД России «Бурейский» нет. В пресс-службе управления Росгвардии по Амурской области агентству сообщили, что не могут подтвердить или опровергнуть факт того, что за рулем авто находился сотрудник Росгвардии. В ведомстве назначена проверка для выяснения всех обстоятельств.