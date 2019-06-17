Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:10 2

Амурчанка нашла трупы порезанных котят

17 июня в отделение МВД России по Завитинскому району обратилась жительница Завитинска. Амурчанка рассказала, что обнаружила трупы котят с признаками неестественной смерти.

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа. Полицейские сообщают, что информация подтвердилась. Правоохранители выяснили, что к случившемуся причастны две несовершеннолетних девочки. Одного ребенка уже опросили в присутствии законного представителя. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе амурской полиции.

По информации Амур.инфо, погибли два котенка, по предварительным данным, их порезали канцелярским ножом.

Просмотров всего: 228

#животные #происшествия

распечатать


Общество 1

В Новобурейском машина с надписью «Полиция» преследовала дикое животное (видео)
Общество

18 июня в Благовещенске возможны обрывы линий электропередачи и срыв рекламных щитов
Происшествия

Амурчанин врезался в дерево на угнанном авто
В России и мире

Две сестры убили в больнице мужчину, приняв его за брата
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    47 минут назад

    Бывает...

  • Gorojanka

    Gorojanka
    39 минут назад

    Суровые завитинские девочки....

    Помнится мне одна такая суровая завитинская девочка закинула котенка в картонную коробку и эту коробку поджигала, хотела посмотреть, как животинка гореть будет. Когда у этой живодерки животину отборали и "об'яснили" болезной, что так делать нельзя, прибежала с разборками ее бабушка....по прошествии лет уже над бабушкой внучка эксперементы проводила, чем сократила ее земное существование.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь