Амурчанка нашла трупы порезанных котят

17 июня в отделение МВД России по Завитинскому району обратилась жительница Завитинска. Амурчанка рассказала, что обнаружила трупы котят с признаками неестественной смерти.

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа. Полицейские сообщают, что информация подтвердилась. Правоохранители выяснили, что к случившемуся причастны две несовершеннолетних девочки. Одного ребенка уже опросили в присутствии законного представителя. Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в пресс-службе амурской полиции.

По информации Амур.инфо, погибли два котенка, по предварительным данным, их порезали канцелярским ножом.