Агломерация Благовещенск – Хэйхэ заинтересовала зампреда правительства РФ и зампредседателя КНР

Фото: правительство Амурской области

Мэр Благовещенска Валентина Калита в Харбине в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО представила проект трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ. Экспозицией проекта заинтересовались заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань.

По информации правительства Амурской области, сразу после торжественного открытия международной выставки высокие гости посетили экспозицию. Как сообщало Амур.инфо, в центральной части российско-китайской экспозиции, представляющей агломерацию Благовещенск – Хэйхэ, находится стилизованный макет моста, символизирующий дружбу и сотрудничество приграничных городов. Также выставка включает информационные баннеры и интерактивные стенды.

«Презентация проекта на различном уровне – это одна из целей, которая стоит перед нами. Для нас важно, что Максим Акимов и Ван Цишань познакомились с нашей экспозицией, и мы надеемся дальше доносить информацию о нашем проекте до федеральных властей, рассчитывая на их поддержку, в том числе – различные преференции, финансирование для развития трансграничной агломерации. Экспозиция больше нацелена на власть и бизнес, но мы понимаем, что любой житель Китайской Народной Республики или житель России, увидев, что два города находятся настолько близко друг к другу, обязательно захочет приехать к нам, так мы развиваем и туристический потенциал», – сообщил заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

В первый день работы выставки экспозицию посетили несколько делегаций. В числе гостей был и мэр крупного китайского города Чжухай. О перспективах сотрудничества с Приамурьем ему рассказала первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

Фото: правительство Амурской области