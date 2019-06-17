Сосудистый центр Амурской областной больницы получит 63 миллиона рублей

Фото: правительство Амурской области

Региональный сосудистый центр Амурской областной больницы в 2019 году ждет переоснащение. Федеральный бюджет выделяет учреждению 63 миллиона рублей. На эти деньги планируется купить ангиографический комплекс, который предназначен для исследования сосудов, и нейрохирургическую навигационную систему.

Средства поступят в рамках реализации национального проекта «Здоровье», сообщает правительство Амурской области.

«В региональном сосудистом центре постоянно внедряются новые технологии. Именно здесь впервые в Амурской области выполнены такие методики, как: стентирование аутовенозного аортокоронарного шунта, стентирование внутренней сонной артерии, внутриаортальная баллонная контрпульсация у больных с ОКС и другие. У наших врачей огромный опыт и мощный потенциал. И мы очень рады, что появилась возможность обновить региональный сосудистый центр в соответствии с современными стандартами», – отметила главный врач Амурской областной клинической больницы Ольга Сапегина.

Главврач подчеркнула, что укрепление материально-технической базы сосудистого центра позволит бесперебойно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в первую очередь больным с сердечно-сосудистой патологией, которая лидирует в структуре общей заболеваемости и смертности во всем мире.

«Это оборудование повысит доступность высокотехнологичных видов медицинской помощи, расширит спектр оперативных вмешательств на сосудах сердца, головы, шеи. Все эти мероприятия неизменно улучшат качество оказания медицинской помощи и в целом качество жизни населения Амурской области», – сказала Ольга Сапегина.