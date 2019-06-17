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18 июня в Благовещенске возможны обрывы линий электропередачи и срыв рекламных щитов

18 июня в Благовещенске возможны обрывы линий электропередачи и срыв рекламных щитов
Фото: ru.depositphotos.com

Благовещенск снова накроет непогода. Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер. Во время плохой погоды увеличивается число аварий на объектах жизнеобеспечения населения. Возможен обрыв линий электропередачи, аварии на коммунальных и энергетических сетях, срыв рекламных щитов, сообщает городское управление по делам ГОЧС.

Благовещенцам советуют не парковать автомобили возле зданий, строений, больших деревьев, следить за безопасностью детей и избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы. При возникновении несчастных случаев нужно позвонить в единую службу спасения по телефону: 112

Как сообщало Амур.инфо, днем 18 июня в Благовещенске пойдет дождь, вероятна гроза. Ветер северо-западный, при грозе он будет усилится до 12-17 метров в секунду.

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#ЖКХ #погода #происшествия

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