Амурчанин врезался в дерево на угнанном авто

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В Свободном полицейские задержали мужчину 1997 года рождения, находящегося в розыске. Горожанин обвиняется в угоне автомобиля.

По данным следствия, в феврале текущего года молодой человек угнал автомобиль знакомого и попал на этой машине в ДТП – врезался в дерево. С места аварии молодой человек скрылся.

По факту угона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, расследование которого окончено, сообщает пресс-служба амурского УМВД. Материалы были направлены в суд, однако обвиняемый несколько раз проигнорировал судебные заседания, поэтому его объявили в розыск.

Полицейские нашли и задержали свободненца. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.