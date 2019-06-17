Две сестры убили в больнице мужчину, приняв его за брата

В США две сестры по ошибке дали разрешение на отключение от аппаратов жизнеобеспечения умирающего больного, приняв его за брата. Лицо мужчины было сильно разбито, поэтому произошла серьезная ошибка.

В середине мая Рузи Брукс (Rosie Brooks) позвонили из больницы и сообщили, что ее брат Альфонсо Беннетт (Alfonso Bennett) находится реанимации. Американка сразу выехала в больницу вместе с сестрой.

По словам Брукс, больной был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сестры не признали в пациенте брата – мужчина попал в больницу после драки, его лицо было в крови. Однако медсестра заявила им, что в полиции найденного на улице несколько недель назад мужчину идентифицировали как Альфонсо Беннетта. Она добавила, что больного признали только по фотографиям, его отпечатки пальцев не стали брать из-за «недостатка финансирования».

Беннет был связан с криминалом, и он нечасто общался со старшими сестрами. Брукс и Беннет-Джонсон постояв возле мужчины, решили, что перед ними их родственник и подписали согласие на отключение от аппаратов жизнеобеспечения. Через несколько минут мужчина скончался. Женщины приобрели гроб, костюм и договорились об организации похорон.

На следующий день им позвонила младшая сестра. Она заявила, что их брат жив и «только что зашел в мой дом».

«Очень грустно, что все так случилось. Если бы это был наш брат и мы должны были через это пройти, все было бы иначе. А так мы приняли все эти решения за человека, который не является членом нашей семьи», – отметила Беннет-Джонсон.

Личность умершего была установлена в морге, у него все же взяли отпечатки пальцев. Полиция разыскивает семью погибшего мужчины, сообщает «Лента.ру».