Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:34 0

Две сестры убили в больнице мужчину, приняв его за брата

Две сестры убили в больнице мужчину, приняв его за брата
Фото: SuzanneLeMignot

В США две сестры по ошибке дали разрешение на отключение от аппаратов жизнеобеспечения умирающего больного, приняв его за брата. Лицо мужчины было сильно разбито, поэтому произошла серьезная ошибка.

В середине мая Рузи Брукс (Rosie Brooks) позвонили из больницы и сообщили, что ее брат Альфонсо Беннетт (Alfonso Bennett) находится реанимации. Американка сразу выехала в больницу вместе с сестрой.

По словам Брукс, больной был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сестры не признали в пациенте брата – мужчина попал в больницу после драки, его лицо было в крови. Однако медсестра заявила им, что в полиции найденного на улице несколько недель назад мужчину идентифицировали как Альфонсо Беннетта. Она добавила, что больного признали только по фотографиям, его отпечатки пальцев не стали брать из-за «недостатка финансирования».

Беннет был связан с криминалом, и он нечасто общался со старшими сестрами. Брукс и Беннет-Джонсон постояв возле мужчины, решили, что перед ними их родственник и подписали согласие на отключение от аппаратов жизнеобеспечения. Через несколько минут мужчина скончался. Женщины приобрели гроб, костюм и договорились об организации похорон.

На следующий день им позвонила младшая сестра. Она заявила, что их брат жив и «только что зашел в мой дом».

«Очень грустно, что все так случилось. Если бы это был наш брат и мы должны были через это пройти, все было бы иначе. А так мы приняли все эти решения за человека, который не является членом нашей семьи», – отметила Беннет-Джонсон.

Личность умершего была установлена в морге, у него все же взяли отпечатки пальцев. Полиция разыскивает семью погибшего мужчины, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 249

#происшествия

распечатать


Происшествия 2

Амурчанка нашла трупы порезанных котят

сегодня, 19:10
Общество

18 июня в Благовещенске возможны обрывы линий электропередачи и срыв рекламных щитов
Происшествия

Амурчанин врезался в дерево на угнанном авто
Происшествия

В выходные в Благовещенске едва не утонул ребенок
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь