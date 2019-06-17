Благовещенцев приглашают принять участие в антинаркотическом забеге

В Благовещенске состоится региональный легкоатлетический забег «Приамурье – территория без наркотиков». Он стартует 26 июня с 10 часов на набережной Амура в районе ротонды. Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков и направлено на привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни.

Главный девиз пробега: «Спорту – да! Наркотикам – нет!». Организаторами мероприятия стали управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области, министерство по физической культуре и спорту Амурской области, администрация Благовещенска.

К участию в легкоатлетическом пробеге допускаются все желающие, у кого есть медицинская справка. Спортсмены, не имеющие противопоказаний, проходят предварительную регистрацию. Заявки на участие принимаются до 18 часов 21 июня по телефонам: (4162) 59-71-55, 59-71-59, 59-71-90 с обязательным предоставлением по электронной почте mvp28@mvd.ru копий необходимых документов.

Участвовать в забеге могут и те, кому не исполнилось 18 лет. Им нужно заручиться письменным согласием родителей на фото- и видеосъемку ребенка и размещение фотографий и другой личной информации ребенка на официальных интернет-сайтах организаторов, участников и партнеров пробега.

Перед забегом пройдет концерт, выступления отряда специального назначения «Гром», каратистов и казаков. После забега победителей наградят сертификатами и памятными призами.

На площадке возле ротонды будут работать консультативные пункты. Сотрудники Амурского областного центра медицинской профилактики, наркодиспансера, центра по профилактике и борьбе со СПИД. Также участники и зрители мероприятия смогут подробнее познакомиться с поиском и обнаружением запрещенных веществ, оружием и специальными средствами, состоящими на вооружении правоохранительных органов, и работой экспертно-криминалистического центра УМВД. На каждой площадке желающим раздадут буклеты, стикеры и листовки с пропагандой здорового образа жизни.