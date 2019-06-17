В выходные в Благовещенске едва не утонул ребенок

В воскресенье, 16 июня, на реке Зее, в районе улицы Амурская, 1, начал тонуть 11-летний мальчик. Он находился у воды без присмотра родителей. По словам очевидцев, во время купания ребенка подхватило течением, и он сразу скрылся под водой.

На помощь ему кинулся сотрудник управления по делам ГОЧС города Владимир Костелей, который по счастливой случайности отдыхал на этом же пляже и увидел, что мальчик тонет. Мужчина вытащил его из воды и оказал первую помощь, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Управление по делам ГОЧС города предупреждают о том, что во время отдыха на реках Амур, Зея и на других водоемах городского округа необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Рекомендуется купаться только в местах массового отдыха, которые оборудованы спасательными постами, где ежедневно обеспечивают безопасность обученные спасатели-матросы.

В настоящее время в Благовещенске оборудованы спасательные посты в следующих местах массового отдыха граждан:

река Зея, на территории дачного поселка Зазейский;

ручей Буяновский, на территории посёлка Моховая Падь;

река Зея, на территории села Белогорье;

река Зея, в районе улицы Амурская 1;

река Зея, в районе переулка Связной;

первое Владимировское озеро;

река Амур, в районе от переулка Уралова до улицы Мухина;

река Амур, в районе от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Во время отдыха у водоемов запрещается подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавательным средствам; прыгать с не приспособленных для этих целей, сооружений в воду; купаться в состоянии алкогольного опьянения; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; допускать купание детей без присмотра взрослых.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 101 или 112, или по номеру старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 202-112.