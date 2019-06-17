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Лобода разгневала подписчиков фотографией из детства

Лобода разгневала подписчиков фотографией из детства
Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Звездная мама, мать двоих девочек Светлана Лобода выложила в Инстаграме коллаж из двух фотографий и вызвала гнев подписчиков. На одном снимке позирует ее старшая дочь Ева, а на другом кадре – детская фотография самой Светланы.

При этом Лобода призвала своих поклонниц рожать побольше детей. «Слева моя дочь Ева, справа – я. Девочки, рожайте деток, это ваше продолжение, это самое большое счастье, это то, что останется после вас», – написала под фото Светлана.

Большинство подписчиков отреагировали на призыв Лободы негативно.

«Рожать – дорого», «А кому рожать?», «Если личная жизнь не складывается и мужчины не хотят детей?», «Были бы деньги, чтобы рожать и воспитывать», «С удовольствием, но это нынче дорого», «Рожайте для себя, только если вы Лобода», «Слишком дорого обходятся детки», «Их вообще-то кормить и поить надо. А еще одевать и образование давать. На какие шиши? Мы тут сами с голоду умираем», – возмутились некоторые подписчицы.

Лобода стала второй раз мамой в 2018 году. О том, кто является отцом девочки, неизвестно. В Сети ходят предположения, что это солист немецкой рок-группы Тилль Линдеманн.

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