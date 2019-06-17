В амурском «Бардагоне» с психологическими проблемами боролись дети с аутизмом и их родители

С 3 по 14 июня в реабилитационном центре «Бардагон» Свободненского района прошел специализированный заезд для детей с ранним аутистическим синдромом. В оздоровительной кампании приняли участие 60 человек: 31 ребенок и 29 сопровождающих. С ребятами работали логопеды, психологи и дефектологи.

Специалисты отделения психолого-педагогической помощи разработали программу заезда по направлениям: сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика, «сенсорные сказки», «мягкая школа» и нейропсихологические занятия. Специалисты работали над речевыми и психологическими нарушениями у детей, а также обучали родителей новым методикам, пытались им помочь понять своих детей, сообщает областное министерство соцзащиты.

«Уже не первый год мы применяем методику групповых занятий "Сенсорная интеграция как метод коррекции нарушения интеллекта и аутистического поведения у детей". Все дети были распределены на 4 возрастные группы. В течение всего дня каждая группа ребят вместе с родителями посещали занятия на развитие когнитивных процессов – внимания, памяти, мышления, занималась с логопедом, работали над коммуникативными навыками, психологическими проблемами и развитием воображения с помощью творческих занятий. Индивидуальные занятия проводились по назначению специалистов. Работала школа "Преодоление" для родителей. В школе обсуждались различные вопросы, демонстрировались тематические фильмы, мастер классы по методу "Правополушарного рисования" », – рассказал директор реабилитационного центра «Бардагон» Юрий Шашов.

За время пребывания в центре ребята получали комплекс лечебно-оздоровительных процедур, ухаживали за растениями, развивали воображение и мелкую моторику в гончарной мастерской, посещали кружки, участвовали в спортивных мероприятиях.

«Хочется отметить участие родителей в реабилитации, их заинтересованность и желание учиться новому, делиться своими достижениями в воспитании ребенка с аутизмом. Как показала практика, занятия сенсорной интеграцией помогают детям с различными нарушениями поведения, речи, мышления, эмоциональной сферы успешно преодолевать препятствия в развитии и социально адаптироваться в обществе», – рассказала заместитель директора по реабилитации реабилитационного центра «Бардагон» Наталья Зинченко.