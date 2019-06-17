В Приамурье поставщикам коммунальных услуг грозит штраф за превышение начисления платы

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Правительством Амурской области даны определения объектам жилищного фонда в рамках применения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением от 30.12.2016 № 606.

Согласно постановлению, к объектам неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением отнесены многоквартирные и индивидуальные жилые дома, в которых отсутствует централизованное отопление, а для отопления используются печь, котел, в том числе комбинированный котел, на твердом топливе.

Величина месячного норматива накопления ТКО на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в таких домах составляет 0,004425 кубометра.

«Гражданам, в чьих квитанциях на оплату услуги по обращению с ТКО для определения объема потребления коммунальной услуги был применен иной норматив, рекомендуем обратиться к региональному оператору по обращению ТКО с письменным заявлением о перерасчете за потребленную коммунальную услугу, – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев. – В случае отказа регионального оператора по обращению с ТКО, граждане, для восстановления жилищных прав, могут обратиться в государственную жилищную инспекцию Амурской области с копиями документов: заявление на перерасчет в адрес регионального оператора, отказ регионального оператора в перерасчете, документы, подтверждающие нарушение жилищных прав: квитанция на оплату коммунальной услуги и техническая документация на жилое помещение».

Также граждане вправе истребовать штраф с поставщика коммунальной услуги в размере 50 % от величины превышения начисления платы, за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине гражданина или устранено до его обращения или до оплаты квитанции в соответствии с пунктом 155 (1) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354.

Данная норма права относится ко всем жилищно-коммунальным услугам, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.