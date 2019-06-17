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В Приамурье создано региональное отделение гильдии межэтнической журналистики

В Приамурье создано региональное отделение гильдии межэтнической журналистики

В Амурской области появилось региональное отделение гильдии межэтнической журналистики. Его цель привлечь внимание к вопросам межнациональных отношений и национальной самоидентификации.

Амурское отделение гильдии открылось в Благовещенске по совместной инициативе главного редактора радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Михаила Митрофанова и члена совета при президенте России по межнациональным отношениям Маргариты Лянге.

Член Союза журналистов России Маргарита Арвитовна стала гостем общественного пространства «Точка кипения», где состоялась дискуссионная площадка «Роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений».

В рамках встречи Маргарита Лянге поделилась опытом работы Гильдии в сфере освещения национального вопроса, рассказала о проектах организации, о роли самих СМИ в освещении межнациональных отношений. Будет затронута тема этического кодекса журналиста, освещающего межэтнические отношения в РФ.

В дальнейшем региональное отделение станет поднимать темы, в том числе малочисленных народов, и вопросы отношений людей разных национальностей, рассказал Михаил Митрофанов.

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#СМИ

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Комментарии
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  • серега1

    серега1
    43 минуты назад

    хрень полная, бездельник

  • серега1

    серега1
    43 минуты назад

    хрень полная, бездельник

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