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На повышение дорожной безопасности в Приамурье направили 10 миллионов рублей

На повышение дорожной безопасности в Приамурье направили 10 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

На повышение безопасности на дорогах Приамурья из регионального дорожного фонда дополнительно выделено 10 миллионов рублей. Модернизацию и ремонт проведут в 21 муниципальном образовании области.

Там оборудуют 8 пешеходных переходов, модернизируют 3 светофора, установят около 2 километров леерных ограждений на тротуарах. В Приамурье также отремонтируют пешеходные переходы, в первую очередь, находящиеся рядом с образовательными учреждениями.

Такие планы по обеспечению безопасности на дорогах на 2019 год сформированы с учетом предложений активистов ОНФ на тематической площадке «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Соглашения с муниципальными образованиями области на предоставление субсидии на софинансирование данных мероприятий заключены. Муниципалитеты приступили к выполнению поставленных задач. Особое внимание должны уделить тем участкам дорог, которые расположены вблизи детских садов и школ», – отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов.

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#финансы

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