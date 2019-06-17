Блогер Хаванский стал помощником депутата от ЛДПР в Госдуме

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов пригласил в качестве своего помощника известного блогера Юрия Хованского. Об этом народный избранник написал в Инстаграме.

Власов рассказал РИА Новости, что Хаванский будет работать с молодым поколением, а также выступать в качестве эксперта в вопросах законотворчества, которые касаются юных россиян.

«На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и эконом-класса, сравнение продукции эконом-класса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. Аудитория блогера поможет собрать все предложения и передать их в Государственную думу», – рассказал Власов.

Сам Хованский у себя в Инстаграме написал, что начнет помогать депутату от ЛДПР с 17 июня. По его словам, первой темой для обсуждения стала выдача травматических пистолетов.

«С этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в Интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое!» – написал блогер.

Юрий Хованский известен в YouTube своими проектами как «Шаверма-патруль», Russian Stand-up и «Бич закупка». Он позиционирует себя в качестве первого стендап-комика в Рунете. На его канал подписано более 3,9 миллиона человек, а суммарное количество просмотров – более 840 миллионов.