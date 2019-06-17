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сегодня, 16:02 6

Блогер Хаванский стал помощником депутата от ЛДПР в Госдуме

Блогер Хаванский стал помощником депутата от ЛДПР в Госдуме
Фото: instagram.com/yurykhovansky/

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов пригласил в качестве своего помощника известного блогера Юрия Хованского. Об этом народный избранник написал в Инстаграме.

Власов рассказал РИА Новости, что Хаванский будет работать с молодым поколением, а также выступать в качестве эксперта в вопросах законотворчества, которые касаются юных россиян.

«На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. Это сравнение продукции дорогой и эконом-класса, сравнение продукции эконом-класса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать. Аудитория блогера поможет собрать все предложения и передать их в Государственную думу», – рассказал Власов.

Сам Хованский у себя в Инстаграме написал, что начнет помогать депутату от ЛДПР с 17 июня. По его словам, первой темой для обсуждения стала выдача травматических пистолетов.

«С этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в Интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое!» – написал блогер.

Юрий Хованский известен в YouTube своими проектами как «Шаверма-патруль», Russian Stand-up и «Бич закупка». Он позиционирует себя в качестве первого стендап-комика в Рунете. На его канал подписано более 3,9 миллиона человек, а суммарное количество просмотров – более 840 миллионов.

Просмотров всего: 66

#жизнь #юмор

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    32 минуты назад

    Юрцу самое место в рядах ЛДПР - свой среди своих

  • ay

    ay
    26 минут назад

    Эй, грамотеи! Прекращайте эту хАванщину, он же хОванский.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    17 минут назад

    Поразвелось всяких блохеров-эколухов-политолухов-татупедов.Лишь бы не работать.

  • dance

    dance
    16 минут назад

    На общественных началах трудиться будет?

  • Myxira

    Myxira
    14 минут назад

    dance

    На общественных началах трудиться будет?



    ну. за три копейки - это в его духе и в традициях ЛДПР

  • dance

    dance
    12 минут назад

    Myxira
    dance

    На общественных началах трудиться будет?



    ну. за три копейки - это в его духе и в традициях ЛДПР


    В Госдуме повыше зарплата помощника должна же быть..

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