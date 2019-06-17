Амурские молодежные организации получили 600 тысяч рублей на соцпроекты

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Областное министерство образования и науки определило 4 победителей грантового конкурса, разработавших социально ориентированные проекты. На их осуществление молодежные организации Приамурья получат 600 тысяч рублей.

По итогам конкурса по 150 тысяч рублей получат: Амурская региональная общественная молодежная организация активного отдыха и спорта «Экстремальный здоровый отдых на природе» с проектом «Открытое небо»; Амурское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» с проектом «Амурский десант». Финансовую поддержку у молодежной общественной организации Бурейского района «Вместе» сразу получат два проекта – «Марш-бросок: преодолевая себя, помогаем другим» и «ЭкоПоход», сообщается на сайте областного правительства.

Таким образом, конкурс состоялся лишь по двум направлениям – «Популяризация здорового образа жизни» и «Поддержка социальных инициатив сельской молодежи». По остальным он признан несостоявшимся из-за несоответствия заявок критериям отбора. О второй волне конкурса будет сообщено дополнительно.

Субсидии предоставляются по подпрограмме «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Амурской области «Развитие образования Амурской области». В общей сложности в этом году на поддержку проектов НКО в областном бюджете предусмотрено 1,8 миллиона рублей.