Возить грузы через мост в Китай будет на треть дешевле, чем сейчас

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Плата за проезд по мосту через Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ будет как минимум на треть меньше существующего сейчас тарифа на перевозку грузов. Такое решение принято на переговорах делегации правительства Амурской области с департаментом транспорта провинции Хэйлунцзян в Харбине.

Стороны в течение нескольких дней обсуждали совместную работу по организации строительства мостового перехода и его дальнейшей эксплуатации.

«Строительство будет завершено до конца года. Автомобили поедут по международному мосту уже в апреле 2020 года. Мы договорились с китайскими коллегами, что плата за проезд должна быть конкурентной. Проанализировав существующие тарифы, приняли решение установить плату как минимум на 30 % меньше максимальной оплаты, существующей сейчас», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области первого зампреда Татьяну Половайкину.

Сейчас специалистам обеих стран предстоит детально просчитать экономическую составляющую, после чего в рамках очередных переговоров, которые состоятся через два месяца в Благовещенске, назовут точные цифры.

«Плата будет рассчитываться исходя из типа транспортного средства: количества осей, габаритов. Для предпринимателей Амурской области она будет интересна, практически минимальна», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин.

Как сообщало Амур.инфо, церемония стыковки международного моста состоялась 31 мая.

Протяженность российской части моста – 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. Мост будет вантовым с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. Пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.