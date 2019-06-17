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сегодня, 15:42 5

Возить грузы через мост в Китай будет на треть дешевле, чем сейчас

Возить грузы через мост в Китай будет на треть дешевле, чем сейчас
Фото: amurobl.ru

Плата за проезд по мосту через Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ будет как минимум на треть меньше существующего сейчас тарифа на перевозку грузов. Такое решение принято на переговорах делегации правительства Амурской области с департаментом транспорта провинции Хэйлунцзян в Харбине.

Стороны в течение нескольких дней обсуждали совместную работу по организации строительства мостового перехода и его дальнейшей эксплуатации.

«Строительство будет завершено до конца года. Автомобили поедут по международному мосту уже в апреле 2020 года. Мы договорились с китайскими коллегами, что плата за проезд должна быть конкурентной. Проанализировав существующие тарифы, приняли решение установить плату как минимум на 30 % меньше максимальной оплаты, существующей сейчас», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области первого зампреда Татьяну Половайкину.

Сейчас специалистам обеих стран предстоит детально просчитать экономическую составляющую, после чего в рамках очередных переговоров, которые состоятся через два месяца в Благовещенске, назовут точные цифры.

«Плата будет рассчитываться исходя из типа транспортного средства: количества осей, габаритов. Для предпринимателей Амурской области она будет интересна, практически минимальна», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин.

Как сообщало Амур.инфо, церемония стыковки международного моста состоялась 31 мая.

Протяженность российской части моста – 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайская часть мостового перехода составляет вместе с дорогами 5,9 километра. Мост будет вантовым с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. Пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.

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#Китай #транспорт #цены

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    55 минут назад

    это теперь фсе фуры что на порт ездили -будут через мост ездить?

  • Туж2

    Туж2
    43 минуты назад

    виталя1979

    это теперь фсе фуры что на порт ездили -будут через мост ездить?



    Аха...

    З.Ы. Потом, причем сильно потом

  • inoy

    inoy
    18 минут назад

    так они большинство с начала в город по мосту ехали, а теперь сразу на мост

  • inoy

    inoy
    17 минут назад

    а вот китайские наверное начнут по мосту через Зею в город лезть

  • foxik62

    foxik62
    1 минута назад

    Я же как то ранее говорил , что Благовещенск ждёт судьба Нью-Васюков. А когда построят канатку , весь мир обзавидуется. Щастье будет всем.

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