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В Тынде под колеса грузовика угодил подросток-велосипедист

В Тынде под колеса грузовика угодил подросток-велосипедист
Фото: instagram.com/gibdd_28amur/

В последний день минувшей недели, 16 июня, в Тынде водитель грузовика наехал на подростка, ехавшего на велосипеде. Наезд на несовершеннолетнего допустил водитель 1989 года рождения, который управлял автомобилем Kia Bongo III.

В результате ДТП пострадал мальчик-велосипедист 2005 года рождения. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

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#дети #ДТП

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