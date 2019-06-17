Магдагачи подвергся небывалому нашествию гусениц (видео)

В районном центре Магдагачинского района Амурской области, поселке городского типа Магдагачи, произошло массовое размножение насекомых. Жители встревожены: по их словам, такого масштаба прежде не бывало. Гусеницы захватили деревья и кустарники.

«Паутиной покрыты яблони, ранетки, черемуха, на крыжовник тоже переползают. Паутина висит не только на деревьях, но и на траве, зданиях. На улице везде комки гусениц, это очень неприятно. Такого у нас никогда не было. Мы не знаем, как спастись от этого нашествия, чем обрабатывать деревья», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница поселка Светлана.

Редакция информагентства обратилась за комментарием к заведующей кафедрой биологии Благовещенского педагогического университета Елене Маликовой. «Это горностаевая моль. Она бывает двух видов – яблоневая и черемуховая. Это обычные вредители деревьев из семейства розоцветных, они поражают обычно яблони и черемухи. У них достаточно короткий срок развития. Они строят паутинные гнезда и дают вспышки массового размножения. Это происходит не каждый год. На юге Амурской области это случается чаще, чем в северных районах. В этом году такую вспышку массового размножения горностаевой моли отмечают в Забайкальском крае», – объясняет Елена Ивановна.

Пораженные деревья можно обрабатывать химикатами. «Если количество гусениц небольшое, их можно убирать механическим способом – снимать паутину. Можно продолжать, пока завершится развитие. Как правило, деревья оправляются после этого и не погибают. После того как гусеницы завершат развитие, деревья отращивают новые листья и дают урожай. Но урожайность снижается сильно. Если поражение большое, дерево может погибнуть», – говорит специалист.

Информацию о способах уничтожения вредителей можно найти в интернете.