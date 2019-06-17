В Приамурье будут судить бывшего казначея бухгалтерии отдела полиции

В Приамурье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего казначея бухгалтерии подразделения тылового обеспечения МО МВД России «Зейский». Ее обвиняют в преступлениях по части 3 статьи 160 и части 3 статьи 159 УК РФ, то есть в присвоении денег и мошенничестве.

Установлено, что женщина в декабре 2015 года, используя служебное положение, из корыстных побуждений взяла из кассы МО МВД России «Зейский» более 29 000 рублей. Эти деньги амурчанка «обратила в свою пользу», сообщает СУ СКР по Амурской области. Она предприняла меры для сокрытия преступления. Также в июле 2018 года женщина, используя служебное положение, похитила более 183 000 рублей.

Пресс-служба УМВД России по Амурской области сообщает, что сотрудница была уволена со службы в органах внутренних дел в декабре 2018 года – в связи с грубым нарушением служебной дисциплины.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд.