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сегодня, 15:13 3

Лапки российских кур без кровоподтеков заинтересовали Китай

Лапки российских кур без кровоподтеков заинтересовали Китай
Фото: ru.depositphotos.com

Куриные лапки в больших объемах хотят закупать в России китайские компании. Но пока на этот рынок могут выйти только 23 российских предприятия, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтёков, и они хотят покупать достаточно большие объемы. Но у нас ни одна фабрика не производит столько куриных лапок, поэтому обращаются к нам, чтобы мы саккумулировали все наши фабрики и направили на китайскую компанию», – сообщил Мурзенок.

«У нас только 23 фабрики, которые аккредитованы для китайского импорта нашей мясной продукции на территорию Китая, соответственно, это могут делать 23 фабрики», – озвучил он первую проблему.

«Вторая проблема в том, что в России сейчас нет такого большого количества специальных вагонов, чтобы перевозить эти замороженные лапки. Но мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны, помогут нам с вагонами», – добавил собеседник агентства.

Говоря о том, какие объемы запрашивает китайская сторона, он сообщил, что «есть запрос на 200 сорокафутовых контейнеров в месяц» (объем тары в одном контейнере составляет 67,7 кубических метра). Он добавил, что в целом российская сторона может поставлять такие объемы, «только нужно все саккумулировать в одном месте».

Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы были подписаны Россией и Китаем в начале ноября 2018 года. Птицеводческая продукция, в том числе куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, кожа, крылышки и лапки, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований. Право на поставки птицеводческой продукции в Китай получили 23 российских предприятия.

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#Китай #торговля #экономика

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    интереса ради, а что за блюдо в котором используются лапки?

  • Радик28

    Радик28
    1 час назад

    срочно нужны куры-мутанты о четырех, а лучше шести ногах!

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    этот бизнес с 2011 процветает,после запрета из сша ввозить,фигачат их к пиву как тут рыбу.

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