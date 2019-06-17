Лапки российских кур без кровоподтеков заинтересовали Китай

«Нам поступают от китайских компаний запросы, в частности, китайцам очень нужны куриные лапки, замороженные, без кровоподтёков, и они хотят покупать достаточно большие объемы. Но у нас ни одна фабрика не производит столько куриных лапок, поэтому обращаются к нам, чтобы мы саккумулировали все наши фабрики и направили на китайскую компанию», – сообщил Мурзенок.

«У нас только 23 фабрики, которые аккредитованы для китайского импорта нашей мясной продукции на территорию Китая, соответственно, это могут делать 23 фабрики», – озвучил он первую проблему.

«Вторая проблема в том, что в России сейчас нет такого большого количества специальных вагонов, чтобы перевозить эти замороженные лапки. Но мы стараемся этот вопрос решить, возможно, даже за счет китайской стороны, помогут нам с вагонами», – добавил собеседник агентства.

Говоря о том, какие объемы запрашивает китайская сторона, он сообщил, что «есть запрос на 200 сорокафутовых контейнеров в месяц» (объем тары в одном контейнере составляет 67,7 кубических метра). Он добавил, что в целом российская сторона может поставлять такие объемы, «только нужно все саккумулировать в одном месте».

Протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы были подписаны Россией и Китаем в начале ноября 2018 года. Птицеводческая продукция, в том числе куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, кожа, крылышки и лапки, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований. Право на поставки птицеводческой продукции в Китай получили 23 российских предприятия.