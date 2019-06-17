Вячеславу Золотареву продлили домашний арест еще на месяц

В качестве основания для продления домашнего ареста, было указано, что Золотарев знаком с участниками уголовного процесса и может оказывать давление на свидетелей. Кроме того, следователи полагают, что при более мягкой мере пресечения владелец приюта может скрыться от органов предварительного следствия.

Также суд учел, что для завершения предварительного следствия необходимо провести процессуальные действия, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело в отношении Золотарева расследуется по статье «Жестокое обращение с животными». Амурский «собачий Освенцим» прогремел на всю страну в январе 2019 года. Тогда на территории приюта «Дружок» в селе Чигири Благовещенского района нашли десятки трупов животных. В областной ветлаборатории исследовали 42 трупа. Специалисты сделали вывод, что животные погибли от истощения. Оставшихся в живых собак забрали и выходили волонтеры.

Животные были отловлены в рамках муниципальных контрактов, которые исполнял ИП Золотарев Вячеслав Золотарев был задержан в Благовещенске по возвращении из Таиланда. Несколько раз ему продлевали меру пресечения в виде заключения под стражу. В последний раз его отпустили под домашний арест.

Преступление, в котором обвиняют владельца приюта, средней степени тяжести, максимальное наказание за которое составляет 5 лет лишения свободы.