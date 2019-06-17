К 45-летию Байкало-Амурской магистрали Тынду украсят клумбы-надписи

В Тынде в нескольких районах города сооружают цветочную надпись «БАМ – 45». Одна из них украсит пространство возле городской администрации напротив автобусной остановки. Такая же надпись уже появилась у гимназии № 2 и здания районной администрации.

Озеленять северную столицу Приамурья к 45-летнему юбилею БАМа помогают сотни горожан. Они соорудили первую многоярусную клумбу, на которой высадили бархатцы, сальвию, декоративную капусту, герберы, цинерарию, агератум и георгины.

Кроме рассады цветов, посадили саженцы деревьев и кустарников. Декоративная вишня, облепиха, жимолость и сирень украсят территорию мэрии, сообщает пресс-служба областной администрации.

Работы по озеленению и благоустройству идут и на других участках Тынды. На аллее вдоль Московского бульвара посажены цветы и клен. В районе комплекса «Чароит» высадили кусты сирени. В Городском парке культуры и отдыха работники Тындинского центра организации работы железнодорожных станций, эксплуатационного вагонного депо, сотрудники администрации города Тынды, управления молодежной, семейной политики и спорта, рабочие МУП «Чистый город» и волонтеры посадили шиповник и восемьдесят кустов карагача. Скоро там появится живая изгородь.

Для жителей Тынды и гостей города приготовлены мероприятия в честь 45-летия БАМа. Главное торжество пройдет 5, 6 и 7 июля. Амурчане смогут поучаствовать в конкурсе на лучшую песню о Байкало-Амурской магистрали, спортивных и творческих состязаниях, фотовыставках, концертах и митингах. Будут курсировать эстафетные поезда. Они доставят гостей на праздник. Один состав стартует из Хабаровска, другой начнет движение из Иркутска. Вместе они состыкуются в Тынде 7 июля. Будет работать и специальный поезд «Юбилейный» по маршруту Тында – Дугда и передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Фёдор Углов». В день празднования пройдут молодежный слет, гала-концерт и народные гулянья.

Строительство Байкало-Амурской магистрали началось в 1938 году. Протяженность БАМа - 3 819 километров. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Стоимость строительства БАМа в ценах 1991 года составила 17,7 миллиарда рублей. Таким образом, БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР.

Фото: правительство Амурской области