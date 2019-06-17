Град и ливень нанесли многомиллионный ущерб амурскому поселку Дугда

Сильные дожди и град прошли в поселке Дугда Зейского района10 июня. От разбушевавшейся непогоды пострадали поселковые дороги, теплоизоляция инженерных сетей. Град разбил больше 20 окон, пробил в крышах дыры и опустошил огороды.

На следующий день после удара стихии в поселок выехала специальная комиссия, куда вошли сотрудники администрации района. Ущерб, который принесла непогода, специалисты оценили в 8 миллионов рублей.

«Огороды град уничтожил под ноль. Мы приехали и увидели чистые огороды, полуголые деревья, некоторые просто голые. Мы вышли из вагона и шли по насту из зелени: листья, хвоя, шишки. Запах – как на покосе. Жутковатое зрелище, конечно», – рассказала заместитель главы администрации Зейского района по ЖКХ, архитектуре и строительству Евгения Фахрутдинова.

На беду сельчан откликнулись жители соседних населенных пунктов. Чтобы помочь восстановить уничтоженные градом посевы, они машинами привозили в Дугду рассаду.

Больше всего из общественно-значимых объектов пострадал детский сад, где град разбил 18 окон. В амбулатории разбито 3 окна, в школе – 4. Пострадала витрина в торгово-общественном центре, где размещается администрация поселка.

Дождями и градом вымыло грунт на участке дороги в 850 метров. Из-за непогоды оголились трубы тепло- и водосетей протяженностью в 1 километр 250 метров.

Замену окон на социальных объектах комиссия оценила в 870 тысяч рублей. Замену теплоизоляции на инженерных сетях, с расчетом на современные материалы, оценили в 6 миллионов 700 тысяч рублей. Общий ущерб дорогам, сетям и жилому фонду составил 8 миллионов рублей.

В администрации Зейского района пояснили, что покрыть эти расходы деньгами местного бюджета не получится ­– он дефицитный. Поэтому люди планируют просить финансовой помощи у губернатора Амурской области Василия Орлова.

«Чтобы сейчас такие средства расходовать, мы готовим обращение к губернатору, утверждаем смету, готовим документы», – пояснили в администрации Зейского района.