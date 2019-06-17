Жители амурского села рискуют стать «отрезанными от цивилизации», если обрушится мост

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась амурчанка Наталья, которая рассказала о проблеме в селе Талали Свободненского района. В населенном пункте пришел в аварийное состояние мост, связывающий основную часть села и улицу Молодежную. Проезд по нему запретили.

Однако, рассказала Наталья, жители ходят по мосту и ездят по нему на мотоциклах. «С одной стороны его промыло, и он наклонился, так скажем, по диагонали – одна сторона выше, другая ниже. Сейчас идут дожди, его подмоет, и он полностью рухнет», – высказывает опасения женщина. Она констатирует: в случае обрушения моста жителей улицы Молодежной «отрежет от цивилизации» – другого проезда или прохода туда нет.

Наталья отмечает, что запрет проезда по мосту обернулся проблемами. Так, утром в селе ходит молоковоз, и поскольку теперь он не может пересечь речку, жителям Молодежной приходится самим носить ведра с молоком – а это 250-300 метров. Также на улице есть место, откуда машина вывозит мусор, но в последний раз отходы не вывезли.

Люди хотят обратиться по этой ситуации к губернатору Амурской области и районной администрации.

Село Талали относится к Климоуцевскому сельсовету. В нем ИА «Амур.инфо» подтвердили существование проблемы с мостом – его подмывает, и сооружение стало опасным.

«Этот мост когда-то делал колхоз, и он даже не считается мостом. Они сделали просто переход на улицу. Поэтому мост нигде не значится. Сейчас мы ведем работу [для решения проблемы] с районной администрацией», – рассказала глава сельсовета Татьяна Шайдурова.

По ее словам, новый мост возводить не будут, а приведут в порядок существующий. Сроки, даже примерные, пока не озвучивают.