Неустойчивая погода в Приамурье сохраняется: прогноз на 18 июня

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Ночью 18 июня в Амурской области осадков не ожидается. Местами опустится туман. Северо-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура составит плюс 8...13.

Днем местами пройдет слабый, умеренный кратковременный дождь, гроза. Будет дуть северо-западный ветер с переходом в южных районах на юго-западный. Его скорость – 2-7, при грозе с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура на севере составит плюс 25...30, на юге – 23...28.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-востока подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 10...12 градусов. Днем переменно облачно, вечером небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Подует северо-западный ветер с переходом на юго-западный. Его скорость – 2-7, с усилением при грозе до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 24...26, сообщает Амурский гидрометцентр.