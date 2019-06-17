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сегодня, 13:38 1

Благовещенский суд признал запрещенной информацию на сайтах, где продают неодимовые магниты

Благовещенский суд признал запрещенной информацию на сайтах, где продают неодимовые магниты
Фото: ru.depositphotos.com

Благовещенский городской суд рассмотрел административное дело по иску прокурора Благовещенска. Тот потребовал признать информацию, размещенную в Сети, запрещенной к распространению в России.

Речь идет о 34 сайтах, содержащих сведения о продаже магнитов для некорректной работы коммунальных приборов учета. Ресурсы дают возможность оформления заказа и доставки в район заказчика.

Суд решил, что доступ пользователей к такой информации противоречит Конституции РФ, федеральному законодательству. Он удовлетворил исковое заявление прокурора, признал сведения на сайтах запрещенными к распространению в России, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#интернет #суды #торговля

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Комментарии
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  • семёнов

    семёнов
    21 минута назад

    да запретить вообще распространять любую информацию, в том числе и новости. печатать кубики вместо слов. а вместо фото цветную кляксу. и будет всем чиновникам счастье!

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