В Приамурье молодая сотрудница «Почты России» похитила больше 135 тысяч рублей

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Тындинский районный суд вынес приговор 25-летней жительнице, которая, работая в одном из почтовых отделений Тындинского района, присвоила деньги и товары, принадлежащие ФГУП «Почта России». В результате она похитила свыше 135 тысяч рублей.

Установлено, что деньги и товары она присваивала в период с июня по сентябрь 2018 года, являясь материально-ответственным лицом отделения предприятия. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала полностью и частично возместила причиненный ущерб, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения». С учетом обстоятельств уголовного дела ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Невозмещенный ущерб в сумме 99 066,05 рубля с подсудимой взыскан. Приговор в законную силу не вступил.