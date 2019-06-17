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Якутия планирует продавать в Китай уголь через Приамурье

Якутия планирует продавать в Китай уголь через Приамурье
Фото: ru.depositphotos.com

Республика Саха (Якутия) планирует сотрудничество сразу в нескольких сферах с провинцией Хэйлунцзян. В частности, из региона планируется экспортировать в Поднебесную уголь. Поэтому руководство Якутии заинтересовано в возобновлении работы пункта погранперехода Джалинда – Мохэ и поддерживает этот проект.

Этими планами поделился с журналистами глава республики Айсен Николаев на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине, передает ТАСС. По словам Николаева, это связано с интересом Якутии к наращиванию экспортных поставок в Китай.

«Якутия является одним из инициаторов этого проекта [возобновления работы погранперехода Джалинда - Мохэ]. Мы поддерживаем Амурскую область в проекте и считаем, что он был бы абсолютно для нас интересен», – сказал он.

По словам Николаева, «потенциальная мощность угольных месторождений, которые находятся в районе города Нерюнгри на юге Якутии, согласно расчетам, в ближайшие годы может составить до 30 миллионов тонн. «Их можно продать на экспорт», – указал глава республики.

«И, конечно, выход не через порты Приморья, а напрямую в Северный Китай через переход Джалинда – Мохэ с экономической точки зрения, экологической и транспортной точек зрения, гораздо более удобен», – подчеркнул Николаев, уточнив, что «загрузка со стороны угольных предприятий республики будет полностью обеспечена».

Погранпереход Джалинда – Мохэ был открыт в 1993 году, однако в начале 2000-х его работа была приостановлена в связи с низким грузо- и пассажиропотоком. Ожидается, что возобновление поставок через Джалинда – Мохэ позволит разгрузить погранпукты Приморья и упростить поставки из Якутии в КНР.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • Новембер

    Новембер
    2 часа назад

    дороги все убьют

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А что там с ж/д мостом через Амур в Нижнеленинском ЕАО? Не выгоднее ли железнодорожными составами напрямую в Китай отправлять, чем перегружать эти составы на пунктах пропуска и грузить на баржи?

  • кашалот

    кашалот
    34 минуты назад

    на баржи - это летом. А в зимнее время, надо полагать, автотранспортом возить будут. Какая тут целесообразность - непонятно

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