Добычей неизвестного, проверявшего двери машин в Благовещенске, стала банковская карта
В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали инцидент в Благовещенске по адресу: улица Горького, 193. Там ночью неизвестный мужчина проверял двери припаркованных автомобилей. В одну из машин мужчина смог проникнуть.
В ведомстве ИА «Амур.инфо» рассказали, что 15 июня в отдел полиции № 1 МО МВД России «Благовещенский» обратилась супруга владельца автомобиля. Она сообщила, что неизвестный проник в машину, были похищены банковская карта и провод для зарядки мобильного телефона. По данному факту полиция проводит проверку.
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