В Индии маг пропал без вести, выполняя трюк в реке

Индийский маг решил показать трюк, который уже неоднократно выполнял в этом водоеме. Во время выполнения иллюзионист исчез.

16 июня индийский иллюзионист Чанчал Лахир пропал без вести в реке Ганг, в которой выполнял трюк. Тело мужчины уже сутки ищут полицейские, спасатели и волонтеры, но никаких зацепок нет. В реке мужчина выполнял трюк «Освобождение». При погружении ему нужно было освободиться из железных оков.

Иллюзионист уже неоднократно выполнял подобные трюки. Он погружался в воду и выбирался из запертого ящика. В этот раз мужчина погружался при помощи крана, связанный цепями и верёвками.

Вероятно, что-то пошло не так, ведь на поверхности он так и не появился. Хотя, по словам мага, перед заходом в воду, он уже «выполнял этот трюк в этом же месте 21 год назад».

«Если я смогу освободиться, это будет волшебство. Если я не смогу это сделать, это будет трагично», – сказал Лахири перед погружением.

В 2013 году вокруг иллюзиониста был большой скандал. После очередного успешного освобождения из подводной клетки на мага напали фанаты. Они заметили, что у конструкции есть легко открываемая дверь, сообщает Life.