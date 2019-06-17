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В благовещенском горпарке свободно разгуливает утка с птенцами

В благовещенском горпарке свободно разгуливает утка с птенцами

Утиное семейство, спокойно разгуливающее среди людей, заметили благовещенцы в Городском парке культуры и отдыха. Утку и девять птенцов запечатлели на фото. Судя по снимкам, птицы не прочь позировать.

В амурской Дирекции по охране животного мира рассказали, что эта утка живет в городском парке второй год. А тот факт, что они не боятся большого скопления людей – явление нормальное.

«Пусть не трогают ее. Я знаю, что она там живет, на Амур ходит плавать. Это нормальное явление. Когда утка не боится – это очень здорово. Она начинает понимать, что есть на кого надеяться, и не видит в этом никакой опасности. В центре Москвы, например, утки тоже на водоемах живут. Это в какой-то степени говорит о том, что экология не так опасна для народа», – рассказал начальник амурского управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Иван Ряжских. Специалисты пояснили, что постоянно отслеживают это семейство. Контролируют, чтобы выводок никто не обижал.

Такой пример тесного соседства живой природы с людьми для Благовещенска не единственный, говорят охотоведы. Утки также живут в районе ТЭЦ. Еще один пример – пернатое семейство, живущее в одном из водоемов парка Дружбы. Как ранее сообщало информагентство, об утиной семье позаботились люди: кто-то сделал плот и прикрепил его веревкой к мосту, чтобы мама с малышами могли выходить на сушу и отдыхать. Позже стало известно, что из шести утят, обитающих в парке, осталось двое.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    пекинской бы не стала)))

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