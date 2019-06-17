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На прошедшей неделе клещи покусали 230 амурчан

На прошедшей неделе клещи покусали 230 амурчан
Фото: Амур.инфо

Управление Роспотребнадзора по Амурской области подвело итоги санитарно-эпидемиологического надзора за минувшую неделю. По данным ведомства, 230 человек подверглись нападению клещей, среди укушенных – 70 детей.

Против клещевого вирусного энцефалита в Приамурье привито 47,8 тысячи человек. Для экстренной профилактики КВЭ в медицинских учреждениях региона есть 3,7 тысячи доз противоклещевого иммуноглобулина. На 321 гектаре летних оздоровительных и образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов проведена акарицидная обработка.

Уровень заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями не превышает среднемноголетний.

Не превышает среднемноголетний показатель и показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями, однако отмечается распространение кишечных вирусов. Поэтому специалисты советуют строго соблюдать основные меры профилактики острых кишечных инфекций летом, а также вирусных кишечных инфекций.

Среди детей отмечается сезонная регистрация энтеровирусной инфекции.

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#дети #животные #здоровье

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