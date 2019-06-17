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В Амурском казачьем колледже побывали депутаты заксобрания Приамурья

В Амурском казачьем колледже побывали депутаты заксобрания Приамурья
Фото: zsamur.ru

Председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям заксобрания Амурской области побывала в Амурском казачьем колледже села Константиновка. Ольга Петайчук вместе с депутатом Госдумы Андреем Кузьминым встретилась с коллективом учреждения.

Педагоги рассказали о достижениях учащихся, а также озвучили проблемы. Они попросили рассмотреть возможность выделения из бюджета дополнительных средств на оплату коммунальных услуг. Финансирования, заложенного на эти цели в начале года, не хватило. В настоящее время эти расходы производятся из внебюджетных средств, заработанных самим учреждением, в то время как, по мнению сотрудников, их лучше было бы направить на приобретение новой техники.

Депутат Госдумы Андрей Кузьмин порекомендовал составить перечень необходимого технического оборудования и пообещал посодействовать в его приобретении за счет федеральной поддержки. Побывав в общежитии, депутаты обратили внимание на необходимость ремонта и замены мебели, покупки бытового оборудования.

Также Ольга Петайчук и Андрей Кузьмин побывали в Константиновской больнице, обсудили реализацию программы поддержки малого предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба амурского заксобрания, в отношении ряда поставленных на встречах вопросов будут направлены депутатские запросы в профильные министерства.

Фото: Амур.инфо, zsamur.ru

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#ЖКХ #образование

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