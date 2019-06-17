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В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге, уже несколько десятков погибших

В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге, уже несколько десятков погибших
Фото: ru.depositphotos.com

В Королевстве Таиланд объявлена эпидемия лихорадки денге. Число случаев заболевания более чем 2 раза превысило показатели за последние 5 лет. С начала текущего года заболело уже около 30 тысяч человек, более 40 – погибли.

Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны, сообщает федеральный Роспотребнадзор со ссылкой на департамент по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Таиланда.

По официальной информации, власти страны принимают необходимые меры по сдерживанию инфекции, но существует сложность борьбы с комарами – переносчиками заболевания, рост численности которых связан с активным размножением в различных емкостях с водой, включая храмы и общины.

Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ за возвращающимися туристами из Таиланда. Обеспечена готовность лабораторной сети Роспотребнадзора к диагностике лихорадки денге.

Лихорадка денге относится к инфекциям, распространенным в странах с жарким влажным климатом. Передается через укус переносчиков – комаров, которые могут заражаться от больных людей или животных (обезьяны, летучие мыши и другие). Клинически проявляется высокой температурой тела, интоксикацией, высыпаниями, при тяжелом течении – геморрагическим синдромом.

В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится симптоматическими средствами.

Ведомство напоминает, что в целях профилактики необходимо соблюдать меры предосторожности: для защиты от укусов комаров – носить одежду, максимально закрывающую тело, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно закрывать окна и двери, как минимум сетчатыми дверями.

По возвращении из страны пребывания в случае ухудшения состояния здоровья, следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия. Роспотребнадзор просит учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.

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#жизнь #здоровье #происшествия #туризм

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