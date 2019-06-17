Амурская область оказалась в середине рейтинга благосостояния семей

Согласно данным исследования, в 2018 году у семьи, состоящей из двух работающих взрослых и двух детей максимально возможный остаток средств при минимальных расходах составил 37 519 рублей. Примерно столько же – 37 599 рублей – составляет максимальный остаток в соседнем Хабаровском крае. В ЕАО показатель равен 23 877 рублям, в Приморском крае – 30 657 рублям, в Забайкальском – 32 829 рублям.

Рейтинг регионов по благосостоянию семей по итогам 2018 года

Самые богатые семьи живут в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Москве, Магаданской и Сахалинской областях. Например, на Чукотке у семьи из двух взрослых и двух детей среднемесячный максимальный остаток средств составлял 107 800 рублей. В Москве этот показатель был равен 102 400 рублям.

В аутсайдерах – Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня. В этих регионах в среднестатистической семье с двумя взрослыми и двумя детьми после минимальных трат в объеме прожиточного минимума остается всего 10 000 рублей.

Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата. В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44 300 рублей.

«Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на улучшение ситуации в области благосостояния российских семей, разрывы между материальным положением бедных и богатых регионов по-прежнему огромны и продолжают увеличиваться. При этом реальных предпосылок для изменения ситуации не наблюдается, даже с учетом положительной динамики макроэкономических показателей», – сообщается в исследовании.

По мнению экспертов РИА Новости, пока не произойдут качественные изменения в реальном секторе экономики, ожидать кардинального, заметного населению улучшения благосостояния сложно.