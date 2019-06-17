На «РДС-Восток» в Благовещенске выступит самый молодой дрифтер России

Фото: пресс-служба «РДС-Восток»

Сейчас Денис – один из самых молодых пилотов в этой дисциплине в мире. Несколько раз спортсмен участвовал в показательных заездах во время этапов «РДС-Восток». В мае этого года, получив лицензию, Денис дебютировал в официальных соревнованиях.

«Соревнования во Владивостоке и Хабаровске прошли для меня хорошо, – говорит Денис Сорокопуд, – главное, получил опыт. Так совпало, что в соревнованиях в Хабаровске в начале июня я выступал в промежутках между экзаменами, было непросто. Посмотрим, как сложится выступление в Благовещенске, буду стараться!»

Как сообщает пресс-служба «РДС-Восток», Денис мечтал о гоночной карьере с раннего детства.

«Дрифт начался для меня с детства. Это были первые соревнования РДС в Приморье – во "Взрослом парке" в Артеме, я там был с отцом, мы пришли как простые зрители, – говорит Денис Сорокопуд, – с того момента я не пропустил ни одного соревнования во Владивостоке. На выездных соревнованиях не был, а во Владивостоке и Артеме посещал абсолютно все. Но именно на том, первом соревновании возникло желание участвовать. С годами все к этому шло, постоянно говорил себе – хочу туда, хочу туда. Мы с отцом все время ходили на соревнования, спрашивали у команд, пилотов – как, что, когда».

В довольно раннем возрасте Денис Сорокопуд начал тренироваться, хотя говорит, что за руль гоночной машины попал почти случайно.

«Я был в детском лагере, и в программу лагеря входил прокат за рулем гоночного автомобиля известного гонщика Ильи Федорова. Я сел, проехал два круга, пятачок покрутил. Илья сказал: "Вроде едешь, вроде получается". С того момента возникло желание чего-то большего. Мы спросили, можно ли тренироваться дальше – Илья не отказал. Параллельно я смотрел видео на YouTube. У меня там все видео пересмотрены, какие только есть! Сначала я просто смотрел и изучал японские названия. Потом смотрел, как надо ехать, как правильно руль крутить, ну и так далее», – рассказывает пилот.

Последние два года, помимо одиночных заездов, Денис тренировал и парный дрифт, не боясь брать в соперники не только действующих пилотов, но даже своего тренера.

«Я много катался на тренировках, в парных заездах, в том числе и с действующими пилотами – с Алексеем Передереем, Алексеем Линьковым, и даже с моим тренером – Ильей Федоровым. Но я не смотрю, кто за рулем – тренер, не тренер, мне все равно. У меня всегда было желание проехать ближе и желание делать много дыма», – отмечает Денис Сорокопуд.

Спортивные начинания сына активно поддерживает его отец – Алексей Сорокопуд. Подчас он выступает и в роли тренера, и в роли механика. В дебютном сезоне «РДС-Восток» такая поддержка будет нелишней, отмечает пресс-служба соревнований. Позитивно оценивает шансы на успешный сезон и Дмитрий Семенюк, один из организаторов «РДС-Восток»:

«Денис достаточно уверен в себе, – говорит Дмитрий Семенюк, – он все впитывает, тренируется немного, но очень быстро прогрессирует, и в этом плане он имеет преимущества перед более старшими пилотами: пока взрослые спортсмены говорят, что все умеют, Денис слушает и все выполняет».

Поболеть за самого молодого дрифтера России и лучших пилотов Дальнего Востока можно будет 22 июня. Это будут единственные соревнования «РДС-Восток» в Благовещенске в этом сезоне. Впервые за заездами можно будет наблюдать с комфортных трибун. Также в этом году на соревнованиях впервые будет работать дрифт-такси – аттракцион, позволяющий прочувствовать дрифт-заезд в машине. У всех желающих есть возможность прокатиться на пассажирском сиденье настоящего гоночного болида.

Организаторы напоминают, что на соревнования можно приезжать компаниями – с друзьями или всей семьей. За дрифт-баттлами зрители наблюдают с комфортных трибун, а в перерывах между заездами можно провести время в зоне отдыха и развлечений, где расположены фуд-корт с богатым выбором еды и напитков, магазин сувенирной продукции «Российской дрифт-серии», а также развлечения от партнеров мероприятия. Доступ зрителей на трибуны откроют в 10 утра, когда начнутся тренировки. Одиночные заезды стартуют в 11:30, а парные заезды – в 14 часов.

Подробности на сайте rdsvostok.ru.