Хабаровские единороссы выбрали Вику Цыганову одним из кандидатов в депутаты ГД

Конференция Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Хабаровске 15 июня. На ней состоялось предварительное голосование по кандидатуре в депутаты Госдумы РФ на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному избирательном округу номер 70 «Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ». Кандидатуры позже будут рассмотрены на Генсовете партии.

Кроме Цыгановой кандидатами выдвигаются депутат краевой думы единоросс Владимир Иванов и управляющий директор «Грин Агро-Хабаровск» Андрей Михеев. Цыганова и Михеев беспартийные, но являются сторонниками «Единой России».

Участники конференции отдавали свои голоса за кандидатов путем тайного голосования. В президиум будет направлен список из трех кандидатов с количеством набранных ими голосов. По итогам голосования Цыганова набрала наибольшее количество голосов – 104, Иванов – 32 и Михеев – 28 голосов.

Певица поблагодарила земляков за поддержку, отметив, что на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае живут люди особого склада, интересы которых она готова защищать.

«В своем творчестве я уже все сделала, все сказала. Пора двигаться дальше. Я никогда не теряла связи с Дальним Востоком – моей родиной. Я сюда приезжаю и чувствую, что людям грустно, чувствую упаднические настроения. На своих концертах я вижу единение, там порыв идет. Я должна людям сделать радость. Но вот этой радости в регионе нету. Не верят люди. Если в одном отдельно взятом месте устроить чудо, чтобы сами люди могли увидеть, потрогать, оценить, всё может измениться. Как строительство Комсомольска в свое время», – сказала Цыганова.

Певица родилась в Хабаровске, училась во Владивостоке в Дальневосточном институте искусств, работала в Еврейском камерном музыкальном театре и Молодежном музыкальном театре Магаданской филармонии. Певица неоднократно заявляла о любви к своей малой родине, о том, что никогда не забывает Дальний Восток и остаётся хабаровчанкой.

Выборы в Госдуму состоятся 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Пройдет свыше пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней и референдумов.