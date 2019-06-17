Сельский император

Ему 24, и он император (если быть точнее – император Рогачевский). О чем без ложной скромности вещает шапка его профиля в Инстаграме. Кирилл Давыдов сменил каменные джунгли на просторы и поля, став первым парнем на селе. Знает, каково это – быть учителем начальных классов в сельской школе, совмещая педагогику с концертной деятельностью собственного музыкального коллектива «Поющая душа»…

– Кирилл, вот как так, тебе 24 года, на дворе XXI век, а ты из города поехал в село Рогачевка. Признавайся, психанул?

– Психанул – резко сказано. Но и не без этого, конечно (смеется). Вообще, приехал набраться опыта. Классы в селах маленькие, не по 30 человек, как в городе, поэтому работать проще. Молодым учителям это на пользу.

– Когда понял, что педагогика – это твое?

– Этот вопрос для меня был решен еще во 2 классе. В начальных классах была просто космическая учительница. Она смогла заразить меня своей профессией. Реально был какой-то вирус. Дома играл в школу. И не абы как, а копировал все вплоть до бумажек. Я подглядывал, как учительница бумажки заполняет. Сформировал почерк, как у нее, потому что хотел научиться писать так же красиво. Тогда, в далеком 2003 году, дал себе обещание, что буду таким же, как и она. Я слово свое сдержал, теперь тоже учитель начальных классов.

– Как принял коллектив? Что-то мне подсказывает, что средний возраст коллег вдвое больше твоего?

– Я приехал работать в село в феврале 2018 года. Школа очень маленькая, в ней обучаются 17 детей с 1 по 9 класс. Учителя – женщины в возрасте за 50, только одной 35 лет. Встретили радушненько. У них появилось «молодое мяско», на которое теперь можно свалить лишнюю нагрузку, при этом приговаривая: «Ну ты ж молодой» (смеется).

– В силу возраста, тебе наверняка легче быть на одной волне с учениками, но нужно же при этом быть для них авторитетом. Получается?

– Дети – это хитрющие создания. Я за первые полгода увидел себя в детстве. Думал, как еще до сих пор живой (смеется). Они будут прощупывать тебя со всех сторон, брать эмоциями и что только ни придумают, чтобы найти твои слабые места. Вот эти первые полгода и стали дорогой прокладывания авторитета. А сейчас все намного проще. Понимают с полуслова и полувзгляда. Для них учитель-мужчина – это что-то за гранью реальности. До сих пор смотрят, как на НЛО. И боятся так же, как НЛО.

– Быть учителем – благородно, но ведь это еще и большой стресс. Стрессуешь? И что делаешь, когда нервы на пределе, а орать непедагогично?

– Все банально – пью валерьянку. Очень много стрессовых ситуаций. Я же человек. Но важно держать эмоции под контролем. У меня такое внутреннее кредо – если ребенок не понял, значит, ты не так объяснил. Ором делу не поможешь. Садишься, пересматриваешь все и ищешь новые, более простые пути разъяснений.

– Основные ошибки современного учителя?

– Первое – спешка. В образовании ей не место. Второе – зазнайство. Ко многим учителям сейчас не то что дети, взрослые не на каждой кобыле подъехать могут. К чему это? С детьми нужно жить в одном потоке, тогда и будет взаимопонимание. Третье – халатность. В основном работают из-за денег. Отсидели часы и пошли. Но нужно чуточку и души сюда вкладывать, ведь будущее страны сидит перед вами.

– А что, такие большие деньги?

– Если хорошо устроиться, то можно и неплохие денежки получать, но и поработать, конечно, придется.

– Министерство образования постоянно загоняет педагогов в рамки, и каждый раз они все абсурднее. Идешь против системы?

– По натуре я – человек свободолюбивый. С детства ненавижу необоснованные рамки. Частенько ругаюсь с начальством школы по этому поводу. Министерство образования... Я вообще не понимаю, по какому принципу туда набирают людей. Такой бред нести – это надо жесткий конкурс на одно рабочее место проводить. Больше у меня слов нет.

– Как в школе относятся к твоему профилю в Инстаграме? Вообще, они в курсе, что ты император?

– Директор мне пыталась указать на данный пункт моей жизни. Но ответ мой прост – ничего противозаконного в профиле нет.

– Почему именно этот титул?

– Коллектив «Поющая душа» подарил мне кружку с надписью «Ты наш король, а мы твои королевы». Я решил, чего это просто король, давайте сразу в ИМПЕРАТОРЫ (смеется).

– Поддерживаешь ли мейнстрим #учителятожелюди ? Был пост на эту тему?

– Поддерживаю, но постов не делал.

– Поведай историю «Поющей души».

– Женщины пели уже года 2 до меня. Ну как пели... Пара песенок да театральная постановка. Я увидел их на сцене 8 марта 2018 года. Сразу сказал: «Вот он, талант». И на следующий день ко мне подходит одна из участниц коллектива и приглашает к ним. Они сразу же назначают меня своих худруком, и мы начинаем работать. Придумали название «Поющая душа», сшили костюмы и начали готовить концертные номера. Стараемся продвигать культуру в массы. По отзывам людей понятно, что двигаемся в нужном направлении. В коллективе 5 женщин. Самой старшей – 70 лет, самой младшей – 50. Люди из разных профессий: библиотекарь, школьный завхоз, предприниматель, специалист сельской администрации.

– Если однажды встанет выбор: творчество или школа, что выберет император?

– Творчество. Однозначно.

– Забавные истории приключаются с твоими поющими душами?

– Тут что ни день, то случай (смеется). Был у нас концерт в одном из сел Свободненского района, я уехал заранее, а участницы коллектива должны были приехать к часу дня. Время второй час, я им звоню спросить, где они, а они мне в трубку кричат: «Иди ты со своим концертом!. На старости лет наши мечты сбудутся: мы на Газпроме!» И отключились. Я чуть в обморок не упал. А они просто пропустили поворот и уехали на строящийся завод.

– Но ведь приехали потом?

– Конечно. Должно было выступать 3 коллектива, но они отменили свои выступления, и остались только мы. Пришлось нам скооперироваться и отгрохать 9 песен подряд, при этом успевать переодеваться и танцевать. Я ими очень горжусь.

– Чем заняться в селе во внеурочное время?

– Дел много. Летом – двор прогреби, порядочек наведи, огород к вспашке приготовь, животных (пока домашних) покорми, водичку наноси, печку растопи, рассаду полей, на репетицию сходи, уроки сделай и поесть тоже не забудь. Сейчас еще оформлю дальневосточный гектар, так дел еще прибавится.

– Это, скорее, список того, что НЕОБХОДИМО делать. Я просто к тому, что в городе это не вопрос, чем себя развлечь. Ты же молодой, тусовки там, все дела…

– О-о-ой, а на это пока времени нет. И не хочется. Меня, наверное, так воспитали, что отдыхаем по праздникам, работаем все остальное время. А если уж тоска нападет – не вопрос, вызвал такси и уехал куда надо в любое свободное от работы время.

– Я так понимаю, твое сердце сейчас свободно. В чем причина? Разобрали всех девок в селе или не каждая достойна стать императрицей?

– Чтобы обзаводиться семьей, мне нужно твердо стоять на ногах. Для меня это очень серьезное дело, поэтому пока рановато.

– Представь – тебе 30. Что это за человек?

– Я так далеко не думаю (смеется).

– Твой совет будущим педагогам?

– Если вы идете работать к детям, отдавайте им свою душу, тогда только вы получите от них что-то в ответ. А если вы не готовы это сделать – ищите себя в другом месте. В школе вам делать нечего.