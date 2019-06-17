Сельский император
Ему 24, и он император (если быть точнее – император Рогачевский). О чем без ложной скромности вещает шапка его профиля в Инстаграме. Кирилл Давыдов сменил каменные джунгли на просторы и поля, став первым парнем на селе. Знает, каково это – быть учителем начальных классов в сельской школе, совмещая педагогику с концертной деятельностью собственного музыкального коллектива «Поющая душа»…
– Кирилл, вот как так, тебе 24 года, на дворе XXI век, а ты из города поехал в село Рогачевка. Признавайся, психанул?
– Психанул – резко сказано. Но и не без этого, конечно (смеется). Вообще, приехал набраться опыта. Классы в селах маленькие, не по 30 человек, как в городе, поэтому работать проще. Молодым учителям это на пользу.
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Привет друзья! Проведём урок мотивации✔️ #урокмотивации 1 . Если вы убеждаете себя, что можете стать замечательным человеком, обладающим талантом и способностями, дружелюбным и общительным, здоровым и энергичным, любознательным и творческим, рожденным для того, чтобы прожить прекрасную жизнь, тогда эти основные принципы будут подталкивать вас к достижению целей, упорному труду, развитию способностей, внимательному отношению к окружающим, научат вас справляться с трудностями и, в конечном счете, приведет к успеху. Ничто не сможет остановить вас на этом пути. Важно не то, что происходит с вами в жизни, а лишь то, как вы реагируете на случившееся. Не имеет также значения, откуда вы приходите, – в действительности важно лишь то, куда вы идёте. Цель вашего пути зависит только от вашего воображения. А так как оно безгранично, то и ваше будущее тоже не имеет пределов. Это и есть основные предпосылки и убеждения, которые вам необходимы, чтобы реализовать свои потенциальные возможности. Действуйте. В Вас верю я и Вселенная🤩 #счастьеесть #отвалиплохоепривалихорошее #мыиздеревниродом #сельскаяжизнь #пареньизсела #село #деревня #молодойучитель
– Когда понял, что педагогика – это твое?
– Этот вопрос для меня был решен еще во 2 классе. В начальных классах была просто космическая учительница. Она смогла заразить меня своей профессией. Реально был какой-то вирус. Дома играл в школу. И не абы как, а копировал все вплоть до бумажек. Я подглядывал, как учительница бумажки заполняет. Сформировал почерк, как у нее, потому что хотел научиться писать так же красиво. Тогда, в далеком 2003 году, дал себе обещание, что буду таким же, как и она. Я слово свое сдержал, теперь тоже учитель начальных классов.
– Как принял коллектив? Что-то мне подсказывает, что средний возраст коллег вдвое больше твоего?
– Я приехал работать в село в феврале 2018 года. Школа очень маленькая, в ней обучаются 17 детей с 1 по 9 класс. Учителя – женщины в возрасте за 50, только одной 35 лет. Встретили радушненько. У них появилось «молодое мяско», на которое теперь можно свалить лишнюю нагрузку, при этом приговаривая: «Ну ты ж молодой» (смеется).
– В силу возраста, тебе наверняка легче быть на одной волне с учениками, но нужно же при этом быть для них авторитетом. Получается?
– Дети – это хитрющие создания. Я за первые полгода увидел себя в детстве. Думал, как еще до сих пор живой (смеется). Они будут прощупывать тебя со всех сторон, брать эмоциями и что только ни придумают, чтобы найти твои слабые места. Вот эти первые полгода и стали дорогой прокладывания авторитета. А сейчас все намного проще. Понимают с полуслова и полувзгляда. Для них учитель-мужчина – это что-то за гранью реальности. До сих пор смотрят, как на НЛО. И боятся так же, как НЛО.
– Быть учителем – благородно, но ведь это еще и большой стресс. Стрессуешь? И что делаешь, когда нервы на пределе, а орать непедагогично?
– Все банально – пью валерьянку. Очень много стрессовых ситуаций. Я же человек. Но важно держать эмоции под контролем. У меня такое внутреннее кредо – если ребенок не понял, значит, ты не так объяснил. Ором делу не поможешь. Садишься, пересматриваешь все и ищешь новые, более простые пути разъяснений.
– Основные ошибки современного учителя?
– Первое – спешка. В образовании ей не место. Второе – зазнайство. Ко многим учителям сейчас не то что дети, взрослые не на каждой кобыле подъехать могут. К чему это? С детьми нужно жить в одном потоке, тогда и будет взаимопонимание. Третье – халатность. В основном работают из-за денег. Отсидели часы и пошли. Но нужно чуточку и души сюда вкладывать, ведь будущее страны сидит перед вами.
– А что, такие большие деньги?
– Если хорошо устроиться, то можно и неплохие денежки получать, но и поработать, конечно, придется.
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#учителячтовывсевремяноете ? Попробую, не утомляя внимания, коротко ответить на этот волнующий общественность вопрос. Итак, мы, учителя, «ноем», потому что… Потому что мы сеем разумное, доброе, вечное, но нас постоянно упрекают в том, что мы только орём и беспредельничаем. Потому что наша работа не ограничивается стенами школы, а распространяется на всю нашу жизнь, в том числе и личную, а наше рабочее время – с утра до ночи. Для справки, чтобы вы знали: после уроков мы идем домой не отдыхать, а готовиться к урокам, проверять тетради, составлять отчеты, отвечать на звонки родителей и учеников, оформлять различные документы, готовиться к выступлениям на методических объединениях, конференциях, семинарах, выполнять задания, которые дают на курсах повышения квалификации. Потому что половина нашей работы не оплачивается. Потому что наша зарплата, которую многие считают слишком большой, - это оплата за две – две с половиной ставки. И эта зарплата не повышается, а понижается с каждым годом. Потому что наша работа требует полной эмоциональной отдачи, ведь мы работаем с детьми, которые не сидят на месте. С детьми, которым нужно постоянные внимание и забота. С детьми, которых нужно без каких-либо вспомогательных средств держать в строгой дисциплине, при этом заинтересовывая, не переутомляя, обучая, воспитывая, любя, понимая их особенности, находя к каждому из них свой подход. И когда ты, «ноющий» учитель, возвращаешься домой, то чувствуешь себя выжатым лимоном. Потому что каждый день происходят очередные реформы в образовании, которые надо воплощать в жизнь, хочешь ты того или не хочешь. Потому что ты всегда находишься в центре внимания и нет ни секунды расслабиться и отдохнуть. Потому что приходится сталкиваться с родителями, которые всегда знают, как надо учить и как надо объяснять, какие оценки надо ставить и на какой козе подъехать к их детям, самым замечательным и талантливым. Потому что с тебя, учителя, спросят за все. Потому что тебя заставляют чистить снег, грести листву, собирать макулатуру, собирать у детей баночки с мочой на анализ, посещать неблагополучные семьи и ещё много чего интересного😁 #счастьеесть #учитель #ноющийучитель #блогучителя
– Министерство образования постоянно загоняет педагогов в рамки, и каждый раз они все абсурднее. Идешь против системы?
– По натуре я – человек свободолюбивый. С детства ненавижу необоснованные рамки. Частенько ругаюсь с начальством школы по этому поводу. Министерство образования... Я вообще не понимаю, по какому принципу туда набирают людей. Такой бред нести – это надо жесткий конкурс на одно рабочее место проводить. Больше у меня слов нет.
– Как в школе относятся к твоему профилю в Инстаграме? Вообще, они в курсе, что ты император?
– Директор мне пыталась указать на данный пункт моей жизни. Но ответ мой прост – ничего противозаконного в профиле нет.
– Почему именно этот титул?
– Коллектив «Поющая душа» подарил мне кружку с надписью «Ты наш король, а мы твои королевы». Я решил, чего это просто король, давайте сразу в ИМПЕРАТОРЫ (смеется).
– Поддерживаешь ли мейнстрим #учителятожелюди ? Был пост на эту тему?
– Поддерживаю, но постов не делал.
– Поведай историю «Поющей души».
– Женщины пели уже года 2 до меня. Ну как пели... Пара песенок да театральная постановка. Я увидел их на сцене 8 марта 2018 года. Сразу сказал: «Вот он, талант». И на следующий день ко мне подходит одна из участниц коллектива и приглашает к ним. Они сразу же назначают меня своих худруком, и мы начинаем работать. Придумали название «Поющая душа», сшили костюмы и начали готовить концертные номера. Стараемся продвигать культуру в массы. По отзывам людей понятно, что двигаемся в нужном направлении. В коллективе 5 женщин. Самой старшей – 70 лет, самой младшей – 50. Люди из разных профессий: библиотекарь, школьный завхоз, предприниматель, специалист сельской администрации.
– Если однажды встанет выбор: творчество или школа, что выберет император?
– Творчество. Однозначно.
– Забавные истории приключаются с твоими поющими душами?
– Тут что ни день, то случай (смеется). Был у нас концерт в одном из сел Свободненского района, я уехал заранее, а участницы коллектива должны были приехать к часу дня. Время второй час, я им звоню спросить, где они, а они мне в трубку кричат: «Иди ты со своим концертом!. На старости лет наши мечты сбудутся: мы на Газпроме!» И отключились. Я чуть в обморок не упал. А они просто пропустили поворот и уехали на строящийся завод.
– Но ведь приехали потом?
– Конечно. Должно было выступать 3 коллектива, но они отменили свои выступления, и остались только мы. Пришлось нам скооперироваться и отгрохать 9 песен подряд, при этом успевать переодеваться и танцевать. Я ими очень горжусь.
– Чем заняться в селе во внеурочное время?
– Дел много. Летом – двор прогреби, порядочек наведи, огород к вспашке приготовь, животных (пока домашних) покорми, водичку наноси, печку растопи, рассаду полей, на репетицию сходи, уроки сделай и поесть тоже не забудь. Сейчас еще оформлю дальневосточный гектар, так дел еще прибавится.
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#оставайсясобой Многие спрашивают - "Как ты живёшь в деревне?" Кидают фразы "Да там же жить невозможно. Всё бегут оттуда!!!" и бла, бла, бла.... ОТВЕЧАЮ: Живу себе в удовольствие! 🤗 Работа есть, дом дали, кругом природа и чистый, слышите, чистый воздух. Скоро лето, так ещё и экологически чистые продукты пойдут🤗 Не жизнь, а сказка. Развеяться негде?! Так это не проблема, организовали с пожилыми женщинами коллектив и развиваемся, и развеиваемся😁 . . Вообщем подЫтожу: жить можно везде!! Ведь качество Вашей жизни зависит от Вас, а не от населённого пункта в котором вы проживаете.👍🔆👑🤩😍 . . #берегитесебя #любитесебя #житьвкайф #деревня #мыиздеревниродом #счастьеесть #деревнястайл
– Это, скорее, список того, что НЕОБХОДИМО делать. Я просто к тому, что в городе это не вопрос, чем себя развлечь. Ты же молодой, тусовки там, все дела…
– О-о-ой, а на это пока времени нет. И не хочется. Меня, наверное, так воспитали, что отдыхаем по праздникам, работаем все остальное время. А если уж тоска нападет – не вопрос, вызвал такси и уехал куда надо в любое свободное от работы время.
– Я так понимаю, твое сердце сейчас свободно. В чем причина? Разобрали всех девок в селе или не каждая достойна стать императрицей?
– Чтобы обзаводиться семьей, мне нужно твердо стоять на ногах. Для меня это очень серьезное дело, поэтому пока рановато.
– Представь – тебе 30. Что это за человек?
– Я так далеко не думаю (смеется).
– Твой совет будущим педагогам?
– Если вы идете работать к детям, отдавайте им свою душу, тогда только вы получите от них что-то в ответ. А если вы не готовы это сделать – ищите себя в другом месте. В школе вам делать нечего.
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