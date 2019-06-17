Очевидцы сообщают о выпадении града в Тындинском районе (фото)

Фото: instagram.com/tynda_28rus

В социальных сетях появилась информация и фотографии о выпадении града на станции Силип Тындинского района. Оценить размер градин позволяет человеческая рука.

Тем не менее официального подтверждения выпадению града на станции Силип нет. «В Тындинском районе у нас три метеостанции – сама Тында, Лопча и Усть-Нюкжа. На станции Силип точки наблюдения нет, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть не можем», – сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре.