Для дальневосточников предлагают создать фонды целевого кредитования

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Гарантийные фонды целевого кредитования могут создать в РФ. Их задача – быть поручителями при оформлении займов жителями Дальнего Востока на льготных условиях. Инициатор идеи – Общественная палата РФ (ОП).

Предложение (есть в распоряжении «Известий») ОП направила в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ведомство идею поддерживает. Дальневосточные регионы могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования. Эксперты полагают, что такая финансовая поддержка повысит привлекательность региона, поможет сократить отток населения и поможет улучшить благосостояние дальневосточников, считают эксперты.

В заявлении Общественной палаты (ОП), поступившем в министерство, отмечается, что по состоянию на апрель 2019 года задолженность жителей ДФО перед банками достигла 988,7 миллиарда рублей, доля просроченных кредитов превышает среднероссийскую и составляет 4,9 %. Решить проблему высокой закредитованности можно за счет создания гарантийных фондов целевого кредитования, полагают в ОП. Условия, на которых люди будут с ними заключать сделки, окажутся более выгодными. В рамках таких договоренностей деньги предлагают выдавать под низкую процентную ставку и на больший срок. Это позволит сократить суммы регулярных платежей, которые заемщики должны вносить в банки, отмечается в документе.

Целевые кредиты под государственные гарантии предлагают выдавать на любые нужды дальневосточников. Это может быть ремонт, утепление жилья, развитие личных подсобных хозяйств, лечение, обучение, а также погашение предыдущих займов.

«Гарантийные фонды помогут не только сделать кредиты доступнее, они помогут их сделать "умнее". Предоставляя поручительства, сотрудники фондов будут оценивать проекты домохозяйств, на реализацию которых человек захочет получить деньги. Заемщикам будут помогать найти лучших кредиторов, поставщиков и подрядчиков, контролировать целевое использование заемных средств», – считает член Общественной палаты Леонид Шафиров.

При правильной реализации идеи отток населения с Дальнего Востока действительно можно снизить, но закредитованность граждан, скорее всего, возрастет, считает политолог Алексей Яшкин. Чтобы этого не случилось, необходимо не только продумать формы и уровень прямого государственного участия в проекте, но и проработать формы субсидиарной ответственности банков, а также повысить финансовую грамотность населения, отметил эксперт.