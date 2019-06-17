Соцсети: в Благовещенске пассажиры автомобиля на ходу вылезли из салона (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео. Как отмечает инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, оно было снято в Благовещенске, на улице Театральной.

На кадрах видно, что пассажиры автомобиля на ходу вылезли из салона. Двое высунулись из люка на крыше, один – через боковое окно.

«Почти понедельник. Вроде бы надо готовиться к трудовой неделе, а нет. Ребята веселятся, не думая о последствиях. Представьте, если ДТП. Куда все эти весельчаки полетят?» – пишет паблик.

«Хотят и веселятся, главное – чтобы водила был трезв», – то ли в шутку, то ли всерьез прокомментировал пост один из пользователей.